Inzaghi: “Volevamo questa finale, abbiamo lavorato su una cosa rispetto al derby d’andata”

Al termine del derby di Coppa Italia contro il Milan, terminato 3-0, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la vittoria della sua squadra.

Sul match: “I ragazzi sono stati fantastici. Abbiamo giocato un derby di intelligenza tattica, colpendo al momento giusto. Nel derby di andata non siamo stati lucidi anche perché si è accavallato ai tanti impegni. Volevamo questo derby che era importantissimo perché valeva la finale di Coppa Italia e lo abbiamo meritato sul campo“.

Sulle difficoltà degli utlimi mesi: “Siamo stati bravi a rimanere lucidi. In un mese e mezzo dal calendario molto impegnativo tra Supercoppa e Champions League abbiamo speso tanto a livello fisico e mentale, perdendo qualche punto per strada. Abbiamo incassato tutti, ma abbiamo lavorato e ora ci prendiamo questa finale che volevamo a tutti i costi. Ora dobbiamo pensare a queste ultime partite di campionato in cui dovremo inseguire il Milan che è primo in classifica”.

La scelta di Correa: “Ho la fortuna di avere cinque attaccanti forti, e in questo momento stanno tutti bene. Giornalmente l’allenatore deve prendere tantissime decisioni. In Supercoppa i cinque cambi mi hanno fatto vincere il trofeo, dopo la sconfitta nel derby si è aperto un dibattito di un mese e mezzo sui miei cambi. Ora per alzare la Coppa manca una partita e in campionato il percorso è ancora lungo.

Prima vittoria nel derby di Milano: “Mi fa piacere per questi tifosi meravigliosi. C’era una cornice incredibile di pubblico, siamo contenti di aver dato loro questa soddisfazione. Erano 11 anni che l’Inter non giocava la finale di Coppa Italia, come era tanto tempo che non vinceva la Supercoppa o non andava agli ottavi di Champions. Questi tifosi ci aiuteranno anche sabato“.