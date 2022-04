Milan e Inter in contemporanea? La decisione della Lega fa scalpore

La Lega di Serie A, poco fa, ha ufficializzato gli orari delle prossime tre partite. In particolare gli occhi erano puntati su Milan e Inter, impegnate nella corsa scudetto. Le due milanesi non giocheranno mai in contemporanea: una decisione che sicuramente provocherà dei dibattiti.

Milan Inter Lega

La prossima giornata, che si svolgerà tra il 30 aprile ed il 2 maggio, vedrà il Milan in campo di domenica alle ore 15, con l’Inter che invece giocherà tre ore più tardi contro l’Udinese.

Discorso inverso per la settimana seguente: l’Inter anticiperà al venerdì per via della finale di Coppa Italia in programma la settimana successiva, il Milan sarà costretto a rispondere domenica sera sul campo del Verona.

La 37esima giornata, invece, vedrà entrambe le squadre impegnate di domenica: rossoneri alle ore 18 contro l’Atalanta, i nerazzurri alle 20.45 sul campo del Cagliari.

Pierfrancesco Vecchiotti