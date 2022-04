Capello sicuro: “Il Milan è migliore in una cosa!”

La lotta scudetto, dopo la sconfitta dell’Inter contro il Bologna, si fa sempre più infuocata e incerta. I rossoneri sulla carta hanno un calendario più complicato ma è vietato sbagliare. A La Gazzetta dello Sport, sono arrivate le parole di Fabio Capello sul Milan e non solo.

“Il Milan è la squadra con i migliori solisti: Leao e Theo inventano, sono uno spettacolo. Il grande merito di Pioli è stato far giocare al massimo questi solisti e renderli squadra. Nonostante questo, la favorita per lo scudetto rimane l’Inter, almeno leggendo il calendario. Ma vince chi non sbaglia”.