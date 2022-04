Milan a Investcorp, salgono le cifre e spunta la data: i dettagli

La notizia, spuntata per la prima volta poco più di dieci giorni fa, oggi sembra ad un passo dal divenire realtà: Investcorp, fondo arabo, è pronto ad acquistare il Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport dovrebbe essere venerdì il giorno decisivo.

Milan Investcorp data

La Rosea puntualizza che la cessione, per motivi puramente tecnici, potrebbe in realtà slittare di qualche giorno. Ma la novità più interessante è un’altra: se le prime indiscrezioni parlavano di 1 miliardo e 100 milioni di euro per l’acquisto, oggi la Gazzetta dice che probabilmente si sfiorerà quota 1 miliardo e 200 milioni.

Fino ad ora le parti, come di consueto, non hanno commentato le cifre e probabilmente non lo faranno fino alla stesura del contratto ufficiale, ma una cosa è certa: un investimento così oneroso lascia presagire la volontà di entrare e rimanere per almeno dieci anni nel Milan.

Pierfrancesco Vecchiotti