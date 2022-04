Futuro Milan, cambio di proprietà sempre più vicino: tutti gli scenari

Il Milan è pronto al grande cambiamento. Investcorp fa sul serio per la proprietà milanese e l’acquisto è sempre più vicino. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore ci potrebbe essere un incontro a Nyon, sede della UEFA.

La proprietà araba, però, sembra aver riconosciuto il grande lavoro svolto fino ad ora da Paolo Maldini e gli altri dirigenti. Dunque, l’ex capitano rossonero dovrebbe firmare il rinnovo di contratto dato che a giugno sarà scaduto.

Dopo il closing, con ogni probabilità ci sarà un incontro con l’Inter per parlare di stadio. Investcorp potrà investire tanto sul nuovo San Siro, anche perché la proprietà araba ha un ramo nelle infrastrutture.