Milan, Investcorp vuole subito lasciare il segno: la cifra per il mercato!

Prima il dovere, poi il piacere. Tradotto: prima si finisce la stagione, poi si penserà al mercato. Si possono riassumere così i pensieri del Milan per questo finale di stagione, con il destino per lo Scudetto nelle proprie mani. Tuttavia, qualora la trattativa per il passaggio di proprietà da Elliott a InvestCorp dovesse concretizzarsi, il fondo del Bahrain ha già pensato a come strutturare il suo business plan.

Maldini Milan InvestCorp

La prossima settimana dovrebbe arrivare il singing, visto il completamento della due diligence. Per il closing, invece, si dovrà aspettare a fine stagione. Dopodiché si passerà ai fatti: è sempre più concreta la conferma di Maldini e Massara, mentre Giorgio Furlani, già nel consiglio d’amministrazione rossonero, potrebbe avere un ruolo di rilevanza con la nuova proprietà.

Il presidente esecutivo di InvestCorp, Mohammed Alardhi vuole riportare il Milan ai vertici europei con 100 milioni da investire e, come riporta Tuttosport, vorrebbe presentarsi con un grande colpo. Il sogno si chiama Riyad Mahrez del Manchester City, in scadenza 2023. Tuttavia le alternative non mancano: da Asensio, passando per Zaniolo e finendo con Berardi.