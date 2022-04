Milan-Investcorp, notizia inaspettata: svolta in arrivo!

La trattativa tra Elliott e Investcorp per la cessione del Milan sta tenendo sulle spine i tifosi rossoneri, i quali potrebbero – qualora andasse tutto per il meglio – sognare qualche colpo in grade. Tuttavia, come riporta il Corriere dello Sport, vi sono alcune indiscrezioni riguardanti qualche malcontento della proprietà americana.

Milan Elliott Investcorp

Il motivo è legato alle recenti esposizioni social, prima di Al Ardhi, presidente di Investcorp, e poi dell’ambasciata del Bahrain. Si è trattato di una doppia conferma della trattativa in corso, mentre gli accordi prevedevano che si procedesse nel più ristretto riserbo. Ciononostante, queste piccole turbolenze non dovrebbero ostacolare la cessione, prevista comunque per maggio.

Altri rumor, sempre in queste ore, parlano dell’ipotesi della permanenza di Elliott, ma come socio di minoranza. In questo caso, verrebbe automaticamente cancellato qualsiasi dubbio sulla permanenza di Maldini e Massara. Non necessariamente di Gazidis, profilo molto legato ad Elliott e, inoltre, nel suo contratto sarebbe previsto un bonus legato al margine che il fondo americano ricaverebbe dalla cessione del Milan.

Francesco Scanu