Milan-Kluivert: arriva la notizia dalla Francia!

Il Milan continua la caccia ad un esterno offensivo. Dopo i nomi fatti nelle ultime settimane (Lang, Asensio e Berardi), il quotidiano francese Nice Matin in giornata ha rivelato l’interesse dei rossoneri per Justin Kluivert, vecchia conoscenza del calcio italiano. Il calciatore, di proprietà della Roma, è attualmente in prestito al Nizza, club con cui sta disputando una discreta stagione.

Kluivert Nizza Milan

Fino ad ora Justin Kluivert ha collezionato 22 presenze, siglando anche 5 gol e 5 assist.

Il Nizza avrà ancora un po’ di tempo per decidere cosa fare del giocatore. Kluivert ha infatti un diritto di riscatto fissato a 14.5 milioni di euro.

Se il club francese dovesse decidere di non riscattarlo, il calciatore farebbe ritorno alla Roma. I giallorossi però non lo considerano parte del progetto e sarebbero disposti ad ascoltare proposte anche leggermente più basse pur di farlo partire.

Oltre al Milan, altri due club stanno monitorando questo profilo: Napoli e Marsiglia.

FILIPPO FAGIOLINI