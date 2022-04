Milan, la durata e l’obiettivo di Investcorp per il suo progetto!

Le voci di una cessione del Milan sono sempre più consistenti. Il fondo Investcorp è in trattativa con Elliott per l’acquisizione del club e, qualora si dovesse arrivare alle firme, ci sarebbe già l’obiettivo prefissato: riportare il club ad altissimi livelli.

Maldini Investcorp Milan

La Gazzetta dello Sport, questa mattina traccia quello che potrebbe essere il disegno del progetto di Investcorp sul Milan, per i prossimi dieci anni. Con l’idea del closing fissato verso fine aprile, l’idea del fondo arabo è quella di investire in media 60-70 milioni annui, al netto delle cessioni.

Ciononostante, dal Bahrain sono consapevoli che ci vorrà anche del tempo: essere competitivi anche a livello internazionale e alzare un trofeo in tempi relativamente brevi non basta, per mantenersi su certi standard occorrono anni di lavoro e soprattutto di continuità.