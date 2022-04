Il Milan batte la Lazio, è successo con quattro giornate d’anticipo!

Il Milan trionfa 1-2 a Roma contro la Lazio, grazie al gol di Tonali in pieno recupero.

Vittoria in rimonta, in cui i ragazzi allenati da Stefano Pioli non hanno mai mollato, rispondendo al vantaggio iniziale di Immobile.

Continua, quindi, il testa a testa con l’Inter, che ieri ha battuto la Roma.

Le buone notizie per Pioli non finiscono qui, infatti i rossoneri, battendo la Lazio, sono volati a quota 74 punti, a quattro giornate dal termine.

Il Milan è a più 16 della zona Champions, con la Roma ferma a 58. Potenzialmente la Fiorentina, in caso di vittoria nel recupero, può superare la squadra di Mourinho, arrivando a 59 punti, restando comunque a 15 punti di distacco dal Milan.

Di conseguenza, essendoci un massimo di 12 punti ottenibili, il Milan ha conquistato matematicamente l’accesso alla prossima Champions League.