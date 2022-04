Maldini: Vendita del club? In futuro è possibile. Origi? Ho solo una cosa da dire”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il direttore sportivo Paolo Maldini ha fatto il punto della situazione in casa Milan. Queste le sue dichiarazioni:

MATCH CONTRO IL GENOA: “In settimana abbiamo lavorato bene e l’obiettivo questa sera è quello di ritrovare la vittoria, anche considerando la vittoria dell’Inter. Le partite sono sempre di meno e i punti diventano sempre più pesanti”

ULTIME PRESTAZIONI DELUDENTI: “Tanti ragazzi non hanno mai giocato a così alti livelli e non sono abituati. Abbiamo una squadra giovane e ultimamente credo sia subentrata anche un pò di tensione, ma è normalissimo”

CAPITOLO ATTACCANTI: “Nessun rammarico per non essere intervenuti sul mercato a gennaio. In attacco ci sentivamo forti e sicuramente l’assenza di Zlatan ci ha penalizzato. Stiamo attraversando un periodo negativo e dobbiamo sicuramente migliorare in fase realizzativa, ma non dimentichiamoci delle vittorie e dei risultati positivi maturati a partire dalla partita con la Roma. Origi? Concentriamoci su questo campionato, siamo in lotta per lo Scudetto e mancano ancora sei partite. Poi penseremo al futuro”

CESSIONE DELLA SOCIETÀ: “Non posso rispondere perchè non so nulla. Nel futuro della società ci potrà essere una vendita ma se e quando questo accadrà non lo posso sapere. Adesso l’importante è concentrarsi su questo finale di stagione, sul campionato e sulla Coppa Italia che può essere un obiettivo importante”.

SANTO ROMEO