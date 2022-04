Da eroe di Madrid a fantasma in campo: riscatto lontano per Messias?

Nel posticipo del lunedì sera della trentunesima giornata di Serie A, il Milan non va oltre lo 0-0 nel match casalingo contro il Bologna. Clamorosa occasione sprecata da parte della formazione rossonera, che con questa frenata accende ancor di più la lotta Scudetto. Il Napoli è adesso a -1, mentre l’Inter a -4 ma con una partita da recuperare.

La gara contro gli emiliani ha messo in allarme i tifosi del Milan non solo per il risultato, ma anche per le prestazioni decisamente sottotono di alcuni calciatori, su tutti quella Junior Messias. Dopo un inizio di stagione altalenante, il brasiliano è stato schierato con regolarità da Stefano Pioli, che in più di un’occasione lo ha preferito a Saelemaekers sull’out di destra. Nelle ultime settimane però, il rendimento del giocatore è calato drasticamente, tanto da diventare un bersaglio dei tifosi sui social.

Il match contro il Bologna ha certificato il momento negativo di Messias, di gran lunga il peggiore campo in tra le fila rossonere. Da eroe nella nella notte di Champions League contro l’Atletico Madrid a fantasma in campo nel finale di stagione. La favola del brasiliano è giunta al capolinea? Questo non ci è dato saperlo, ma quel che è certo è che con prestazioni del genere sarà difficile per lui conquistarsi il riscatto dal Crotone.

SANTO ROMEO