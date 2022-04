Milan, non solo Asensio: spunta un altro nome dal Real Madrid per la fascia destra

Uno dei reparti che, con ogni probabilità, verrà rinforzato dai dirigenti del Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato è quello dell’ala destra d’attacco.

Da qualche settimana circola, con insistenza, il nome di Marco Asensio. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, però, ci sarebbe un altro giocatore del Real Madrid che potrebbe far gola ai rossoneri.

Il calciatore in questione è Gareth Bale. Il gallese, che è in scadenza di contratto, non ha trovato molto spazio con Ancelotti, nonostante si fosse messo in mostra nella scorsa stagione con la maglia del Tottenham, mettendo a referto ben 16 gol in 34 presenze.

A rendere molto complicata l’operazione, però, è l’ingaggio monstre da 18 milioni annui che percepisce tuttora l’attaccante dei blancos. Una cifra decisamente fuori portata per il Milan.