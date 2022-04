Indiscrezione sul Milan, come sarà la nuova maglia rossonera (FOTO)

Il Milan, in questo finale di stagione, è in lotta per la vittoria del campionato come non accadeva da troppo tempo ormai.

Tutto l’ambiente rossonero è concentrato sulle ultime partite di Serie A, come dimostrato ieri nella vittoriosa trasferta dell’Olimpico contro la Lazio.

Il sogno tricolore è ancora vivo e il Diavolo farà di tutto, fino all’ultima giornata, pur di realizzarlo.

Qualcosa di già pronto, invece, pare esserci già: stiamo parlando della prima divisa del Milan – quella “home” – per la prossima stagione.

Come riportato dal portale Footyheadlines, infatti, c’è un indiscrezione sulla possibile maglia dei rossoneri per il prossimo anno.

La divisa 2022-2023 dei rossoneri si presenta con strisce classiche, a prima vista: molto simile anche al nuovo kit del Borussia Dortmund, questa maglia del Milan ricorda tanto quella della stagione 2000-2001 prodotta da Adidas.