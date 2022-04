Novità Milan, anticipazione sulla nuova maglia da trasferta: quali saranno i due colori (FOTO)

Il sito specializzato Footy Headlines ha rivelato le immagini della possibile maglia da trasferta del Milan della stagione 2022/23.

Milan Maglia 2022/23 FOTO

La PUMA, sponsor tecnico del club, per i rossoneri (stando a quanto affermato da questa anticipazione) potrebbe optare per un classico bianco per la seconda divisa della prossima stagione. Il bianco, colore primario, sarà accompagnato da delle sottili linee rosse.

I tifosi rossoneri sperano inoltre che sulla nuova maglia del Milan possa esserci la coccarda celebrativa dello scudetto 2021/2022.

Stefano Cori