Milan, obiettivo in casa Juventus: Maldini ci prova

Il Milan è alla ricerca di un esterno destro dopo le prestazioni altalenanti di Messias e Saelemeakers. Tra i tanti nomi vagliati, Paolo Maldini starebbe seguendo con interesse Federico Bernardeschi.

Il centrocampista italiano classe 1994 è in scadenza a giugno 2022 con la Juventus e non avrebbe ancora trovato un accordo economico per il rinnovo di contratto con il club bianconero.

Bernardeschi Juventus calciomercato

In caso di mancato prolungamento, stando a quanto riportato da Gazzetta.it, il calciatore avrebbe chiesto di rimanere in Italia. Su di lui, oltre ai rossoneri, è vivo anche l’interesse dell’Inter di Marotta.