L’ex inter non ha dubbi: “Se il Milan lo acquista fa un affare!”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport, l’ex centrocampista di Lazio e Inter Gaby Mudingayi ha parlato del probabile approdo al Milan di Divock Origi, attaccante in scadenza di contratto con il Liverpool. Queste le sue dichiarazioni:

“Chi lo prende fa un affare. È ancora giovane, ma possiede tanta esperienza internazionale. Ogni qualvolta viene chiamato in causa al Liverpool, dà un contributo importante. E anche il commissario tecnico dei Red Devils, Roberto Martinez, lo stima. Ha tutte le qualità per fare bene“.

Origi, Milan, Calciomercato

Mudingay si è poi soffermato sulla concorrenza offensiva che potrebbe incontrare il suo connazionale in caso di trasferimento a Milano: “Milan? In questi top club devi giocarti sempre il posto. Origi dovrà far vedere le sue qualità e dimostrare con i fatti, e non a parole, quello di cui è capace. Conta il campo e lui lì saprà comportarsi più che bene”.

SANTO ROMEO