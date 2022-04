“Origi è un ragazzo eccezionale, ama i derby!”: il compagno sponsorizza il belga al Milan

Il calciomercato del Milan è già entrato nel vivo. Lì davanti Stefano Pioli ha avuto diversi problemi dati gli infortuni prolungati di Ibrahimovic, Rebic e Lazetic. Per questo, un attaccante arriverà di sicuro e Divock Origi sembra essere molto vicino ai rossoneri. Il belga dovrebbe arrivare a parametro zero.

Milan Origi Henderson

Queste le parole del capitano Jordan Henderson sul belga:

“Lui adora i derby, è un ragazzo eccezionale. È stato fantastico contro l’Everton, per il modo in cui è entrato e per il gol. Sicuramente non sarà contento di giocare poco ma tira sempre fuori il massimo quando scende in campo. Gli infortuni non lo hanno aiutato, ma è una persona incredibile da frequentare, anche nello spogliatoio”.