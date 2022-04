Milan, Puma presenta la collezione: svelata la nuova maglia!

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha annunciato insieme allo sponsor tecnico Puma una nuova collezione di maglie all’avanguardia. La divisa appena svelata verrà indossata dalla prima squadra nel match di lunedì contro il Bologna.

Milan Nuova Maglia

Questo il comunicato del club rossonero:

“AC Milan e PUMA presentano oggi una nuova collezione all’avanguardia in collaborazione con la streetwear label italiana NEMEN. La nuova capsule presenta un insieme di capi che fondono on pitch e off pitch, tra cui il nuovo Fourth kit di AC Milan. Il nuovo kit sarà indossato dalla squadra maschile e femminile nelle prossime partite di Serie A contro il Bologna e l’Empoli.

Creata per AC Milan, un Club sinonimo di stile, moda e innovazione, la nuova collezione incarna perfettamente questi valori, fondendo eleganti design ispirati alla fashion culture con innovativi materiali performance.

La collezione presenta la maglia Authentic AC Milan x NEMEN, sviluppata con l’innovativa tecnologia ULTRAWEAVE di PUMA. Il tessuto ingegnerizzato ultraleggero rende la maglia la più performante e leggera mai realizzata da PUMA. La costruzione del materiale stretch a quattro vie riduce il peso e l’attrito. Made to move and made to last. La maglia è disponibile anche in una versione replica”.

Stefano Cori