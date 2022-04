“Altro che Botman e Origi”, problema attaccanti: consiglio da sogno al Milan (FOTO)

Il Milan non va oltre lo 0-0 nel posticipo della 32esima giornata di Serie A e infila il secondo pareggio a reti inviolate dopo quello contro il Bologna. Un match combatutto ed equilibrato quello di stasera, con i rossoneri che hanno evidenziato ancora una volta i loro evidenti limiti offensivi, soprattutto degli attaccanti.

Analizzando infatti le statistiche relative alla fase realizzativa del Milan, emerge un dato preoccupante: come sottolinea il giornalista Fabio Ravezzani, l’ultima rete di un attaccante rossonero in campionato risale al 6 marzo scorso, quando la zampata di Giroud decise la sfida Scudetto contro il Napoli.

Sempre Ravezzani, attraverso il suo profilo Twitter, ha espresso la sua personale opinione riguardo la crisi realizzativa degli attaccanti del Milan. Il suo consiglio alla dirigenza rossonera è quello di andare alla ricerca di un grande bomber in estate, oppure di provare ad inserirsi nell’asta che si scatenerà per l’argentino Paulo Dybala. Una suggestione di mercato non proibitiva per le casse della società di via Aldo Rossi, se si considera anche che la “Joya” si libererà a parametro zero dalla Juventus.

L’ultimo gol di un attaccante del Milan risale al 6 marzo. Forse più che spendere per Botman 25 mln e prendere Origi a zero servirebbe mettere il piatto ricco per un bomber. O, alla peggio, provare la carta Dybala. Kalulu-Tomori ci sta. Ma vi immaginate l’argentino là davanti? — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) April 10, 2022

SANTO ROMEO