Milan pronto a chiudere un altro rinnovo: annuncio atteso nei prossimi giorni!

Il Milan non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 contro il Bologna, vanificando l’opportunità di allungare in classifica sulle altre contendenti allo Scudetto. Una delle poche note positive del match è stata l’ottima prestazione di Ismael Bennacer.

Bennacer, Milan, Rinnovo

L’algerino è stato di gran lunga il migliore in campo tra le fila rossonere e partita dopo partita sta confermando tutto il suo valore. Una crescita, quella di Bennacer, che non è certamente passata inosservata in casa Milan. I contatti tra la dirigenza rossonera e l’entourage del giocatore vanno avanti ormai da diverso tempo e la trattativa per il prolungamento del suo contratto è in stato avanzato.

Il Milan sta attendendo il momento propizio per annunciare la buona riuscita dell’operazione, ma le due parti hanno già trovato un accordo di massima per un rinnovo contrattuale fino al 2026 con aumento dello stipendio fino a 3 milioni di euro più bonus.

SANTO ROMEO