Calciomercato Milan, scattato il riscatto obbligatorio per Hauge: la cifra incassata

Mentre tiene banco la trattativa relativa al cambio di proprietà, in casa Milan si batte cassa sul mercato.

La salvezza aritmetica dell’Eintracht Francoforte ha infatti fatto scattare le condizioni per il riscatto obbligatorio di Jens Petter Hauge.

Hauge Milan Eintracht

Un bel bottino in entrata per Maldini e la società rossonero. Per l’esterno norvegese i rossoneri incassano 12 milioni di euro garantiti. In particolare 2 milioni di prestito, più 8 di riscatto, 2 di bonus già raggiunti e 3 di bonus più complicati da centrare. Da aggiungere a questo tesoretto il 15% su una futura rivendita del giocatore.