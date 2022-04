Scamacca-Milan: previsto un incontro! I motivi

La Gazzetta dello Sport ipotizza per questa estate un mercato da 100 milioni per il Milan. Gli obiettivi sono un difensore centrale (con Botman vicinissimo), un centrocampista e un attaccante, per il quale il nome più accreditato, oltre a Origi, è quello di Gianluca Scamacca.

Scamacca Milan Futuro

Di recente, l’attaccante ha rinnovato col Sassuolo, ma il suo futuro – riporta il quotidiano – sarà in una big. Nonostante l’Inter rimanga in pole position, i rossoneri hanno programmato, per la prossima settimana, un incontro con il Sassuolo per anticipare la concorrenza dei cugini. Il prezzo si aggira sui 40 milioni di euro ma il Milan spera di raggiungere un accordo a cifre meno elevate, con condizioni di pagamento adeguate.