Milan, senti Deulofeu: “L’Inter come un derby? Rispondo così!”

Nella 35^ giornata di Serie A, l’Inter andrà a Udine per affrontare la squadra di Cioffi. I bianconeri sono tra i più in forma nel campionato italiano, visto anche il poker rifilato a Firenze. Tra i protagonisti della squadra c’è Gerard Deulofeu, ex esterno del Milan.

Deulofeu Milan Inter

L’attaccante dell’Udinese, subito dopo la vittoria contro la Fiorentina, ha parlato a DAZN del match contro i nerazzurri in programma domenica alle 18. Queste le sue parole:



“L’Inter come un derby per me? No, rispetto l’Inter e il mio club. È una sfida come le altre, anche se per lo Scudetto tifo Milan“.