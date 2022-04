Sta stupendo al Torino: è tra gli obiettivi di calciomercato del Milan

Il Torino continua a stupire in campionato, e nonostante il pareggio contro la Lazio sogna ancora in grande per ottenere un posto in Europa.

Tra i fautori del successo granata troviamo anche Mergim Vojvoda, una delle rivelazioni della squadra allenata da Ivan Juric.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan avrebbe messo gli occhi su di lui per rinforzare le fasce per la prossima stagione vista la sua duttilità.

Vojvoda Milan Inter

L’esterno kosovaro ha il contratto in scadenza nel 2024 ma i piemontesi non vorrebbero perderlo a prezzi stracciati.

Per questo motivo la dirigenza granata vorrebbe prolungare il suo contratto per poi decidere assieme cosa fare del suo futuro. Una scelta che possa andar bene ad entrambe le parti.