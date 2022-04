Moratti: “Se il Milan è lì deve ringraziare lui!”

A Milano, le discussioni sul nuovo stadio di Milan e Inter vanno avanti da diverso tempo. Entrambi i club vorrebbero un nuovo stadio ma le attese sembrano essere lunghe. In un’intervista a Radio anch’io sport, su Radio Uno, Massimo Moratti ha parlato dello stadio e della corsa scudetto.

Milan scudetto parole Moratti

Su San Siro: “San Siro è talmente bello che questa necessità non c’è per me, credo sia una necessità economica. Un tifoso quando entra sente la forza di quel posto, andrebbe preservato”.

Sul nuovo stadio: “Sembrava tutto fatto per il nuovo stadio ma non è così. Sesto San Giovanni è un’ottima zona ma è un peccato portarlo fuori da Milano”.

Sulla corsa scudetto: “ C’è un diverso vincitore dello scudetto ogni domenica: sarebbe interessante e giusto che si giocassero in contemporanea le ultime partite-scudetto. Ieri abbiamo visto City-Liverpool, che differenza di ritmo, dovuta alla qualità. Sono due sport diversi“.

“Se il Milan è lì deve ringraziare solo Pioli. Purtroppo la Juve non è fuori dai giochi per lo scudetto”.