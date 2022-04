Pronto il rinnovo per l’attaccante del Milan: accordo fino al 2026

È fatta per il rinnovo di Marco Nasti con il Milan. L’attaccante è arrivato in sede oggi pomeriggio per la firma del nuovo contratto, che lo legherà ai rossoneri fino al 2026: nelle prossime ore arriverà anche l’ufficialità.

Nasti Milan rinnovo

Si tratta di una notizia importante per il Milan in ottica futura: il classe 2003, con i suoi 12 gol e 6 assist in 18 presenze, è senza dubbio uno dei gioielli della squadra di mister Giunti, tanto che il club ha deciso di puntare su di lui anche per gli anni a venire.