“Non sono omosessuale”, siparietto a Dazn con Pupi Avati: Pioli s’imbarazza

Nel corso del post partita di Milan-Bologna, durante l’intervista a Stefano Pioli, è intervenuto Pupi Avati, ospite della trasmissione Supertele su DAZN. Queste le sua parole:

“Ho 83 anni ma non sono ancora diventato omosessuale. Malgrado ciò sono innamorato di Pioli, non solo in senso calcistico, ma proprio in senso fisico. Mi piace esteticamente, come si veste, come si esprime con i calciatori e nelle conferenze stampa. Mi piace persino il fatto che lei sia calvo, nonostante non adori troppo questa caratteristica”.

Il tecnico rossonero, visibilmente imbarazzato, si è poi limitato a rispondere: “La ringrazio, troppi complimenti. Non sono abituato”.