Novità per la vendita di Milan-Fiorentina: arriva il comunicato dei rossoneri

La notizia della vendita relativa ai biglietti per il match tra Milan e Fiorentina aveva creato diverse polemiche. Sulla questione è intervenuto direttamente il club rossonero, con un comunicato ufficiale.

“Ricordiamo che i biglietti di Terzo Anello Verde per la partita di domani con la Fiorentina saranno disponibili in vendita per i tifosi della Squadra Ospite attraverso il circuito Vivaticket online (fino alle 19.00 di oggi, sabato 30 aprile): l’acquisto sarà riservato ai possessori della tessera di fidelizzazione di ACF Fiorentina emessa entro e non oltre il giorno 28/04/2022“.