Sfuma l’obiettivo di mercato del Milan: sta per firmare con lo United!

Il Manchester United fa sul serio per l’obiettivo rossonero.

A breve l’offerta

Darwin Nunez, attaccante del Benfica classe ’99, si è messo in luce in questa stagione con prestazioni ricche di gol in campionato ed in Champions League, attirando su di sé gli occhi di diverse big europee.

Il giocatore interessa fortemente alla dirigenza rossonera, ma secondo Nicolò Schira si starebbe per legare ad un altro club.

Nunez Milan United

Infatti, secondo l’esperto di calciomercato, Il Manchester United sarebbe in pole per l’attaccante uruguaiano e avrebbe avviato i contatti con Jorge Mendes, suo procuratore.

Sempre secondo Schira, i red devils sarebbero pronti ad offrirgli cinque anni di contratto. A breve, inoltre, dovrebbe essere formalizzata l’offerta ufficiale per il Benfica