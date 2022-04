Nuovo record raggiunto dai tifosi rossoneri: succederà per Lazio-Milan!

La passione dei tifosi rossoneri continua ad impressionare. Non è più una novità vedere i settori ospiti di tutti gli stadi d’Italia essere sempre pieni di tifosi rossoneri. Stessa cosa succederà infatti anche per Lazio-Milan, valida per la 34esima giornata di Seria A. Il numero dei rossoneri previsti all’Olimpico è incredibile.

Milan Tifosi Stadio

Saranno ben 7500 i rossoneri presenti nel settore ospiti, più circa 1500 sparsi sulla Tribuna Monte Mario dello stadio.

Per la sfida previsti circa 17 mila spettatori. Saranno più i tifosi milanisti che i tifosi laziali, in protesta con la società per il costo dei biglietti.

FILIPPO FAGIOLINI