La vicenda legata al nuovo San Siro, nell’ultimo periodo, sta assumendo una sempre maggiore rilevanza. A tal proposito, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha voluto indicare la strada migliore per portare a termine la questione.

Nuovo San Siro Sala

Il primo cittadino milanese si è detto motivato a dare un’accelerata, seguendo un piano ben delineato, insieme all’amministrazione, club e comitati:

“Io non solo non fuggirei, ma solleciterei questa possibilità perché se ci mettiamo tutti di fronte alla città ognuno continua a dire la sua. Invece, dal dibattito, i cittadini e non solo possono trarne beneficio. L’ho chiesto alla Gazzetta, l’ho chiesto al Consiglio, mi piacerebbe poterlo fare“.