Nuovo stadio a Milano, Sala risponde a Salvini: il commento

Il polverone sollevato in giornata da Matteo Salvini nei confronti del sindaco di Milano, Giuseppe Sala è destinato a non svanire. Il segretario federale della Lega, in una lettera riportata da La Gazzetta dello Sport, ha criticato il “Nì” pronunciato dal primo cittadino milanese in merito alla costruzione del nuovo stadio di Milano.

Nuovo stadio Milano Sala

Il diretto interessato ha risposto così all’attacco del leader della Lega:

“La questione è meno misteriosa di quello che a volte si ritiene e qualcuno vuol fare ritenere, per me è molto lineare. Abbiamo fatto una serie di atti e continuiamo a farne per far sì che questo stadio ci sia“.