Origi-Milan, ci siamo: cosa manca per la firma!

Divock Origi è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore del Milan: sarà lui il primo acquisto targato Maldini e Massara per la prossima stagione 2022/23.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, le parti starebbero sistemando gli ultimi dettagli e i vari bonus, in attesa del via libera definitivo di Elliott.

Origi

Il giocatore belga ha già avvisato il Liverpool sul fatto che non vorrà estendere il proprio contratto con i Reds per un altro anno. Complice la chiamata di Paolo Maldini, decisiva in questa trattativa.

Il prossimo pacchetto degli attaccanti rossoneri sarà formato dal duo Giroud-Origi. Resta da capire quale sarà il futuro di Ibrahimovic, nonostante le sue ultime dichiarazioni che sanno di permanenza in rossonero.