Parla l’esperto: “Braccio di Luis Alberto in area? Era rigore!”

Dopo l’importante e pesante vittoria contro la Lazio, non si placano le polemiche sul rigore non concesso al Milan per il tocco di braccio in area di Luis Alberto.

La vittoria dei rossoneri fa passare in secondo luogo la svista arbitrale, ma l’errore resta e avrebbe potuto compromettere il match.

Lazio-Milan

Paolo Casarin, ex arbitro, ha commentato così questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera l’episodi: “Sul braccio rigido e largo di Luis Alberto che intercetta il pallone in area è rigore. Guida sorvola”.