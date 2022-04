Pellegatti sbotta: “Tutto in mano all’Inter, il Milan non lo può fare con nessuno”

Lo storico telecronista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, ha parlato del “momento no” del Milan, ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24:

Pellegatti Milan dichiarazione

“Per me sarebbe totalmente insopportabile non vincere lo Scudetto. Il presidente Scaroni parlava di budget fra le prime quattro. Sul piano economico va bene, ma sul piano del tifo non lo accetterei. Hai perso il break di vantaggio, l’abbiamo detto 8 volte in questo campionato. Diciamolo che è tutto in mano dell’Inter perché, ogni volta che lo diciamo di qualsiasi squadra, porta sfortuna. In questo momento il Milan è in grado di non battere chiunque“.