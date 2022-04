Pessime notizie per il Milan: problema al ginocchio per Ibra e altri tre assenti con il Torino!

Brutte notizie per il Milan: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione per la trasferta di questa sera di Torino oltre a Kjaer, Florenzi e Romagnoli non sono partiti anche Bennacer, Rebic, Castillejo e Ibrahimovic. Per i primi tre si tratta di affaticamento muscolare, mentre per Zlatan un sovraccarico al ginocchio sinistro.

Dunque i rossoneri dovranno vedersela contro la squadra di Ivan Juric senza alcuni tasselli importanti della squadra.

Il Diavolo, per lottare per l’obiettivo scudetto, dovrà portare a casa 3 punti, in particolar modo dopo la vittoria dell’Inter a San Siro contro il Verona.