“Pioli dovrà puntare su una cosa ben precisa”: le parole dell’ex Sacchi

L’ex allenatore rossonero, Arrigo Sacchi, parla a La Gazzetta dello Sport di Milan, pronto al match di stasera contro il Bologna, ma anche del momento delle altre squadre in vetta alla classifica.

Stefano Pioli

Le parole

“Il Milan stasera deve vincere per mantenere il distacco sulle rivali. Non dimentichiamoci, però, che il Milan, lo abbiamo detto mille volte, non è la più forte. È meritatamente in testa, però è una squadra giovane, le manca la necessaria esperienza e il calendario non l’aiuta. Certo che ora deve schiacciare sull’acceleratore, ma deve trovare quella maturità che garantisce continuità di prestazioni“.

“Pioli sa che deve puntare soprattutto sul collettivo perché soltanto così facendo i singoli giocatori non si sentiranno mai soli e renderanno di più“.

Dopodiché parla di Inter e Juve, analizzando il big match di ieri sera, vinto dai nerazzurri: “Spero che questa partita non venga trasmessa all’estero, perché il calcio italiano ci fa una gran brutta figura. Zero spettacolo, tanti falli, tante sceneggiate, poca sportività. Ma vogliamo capire che, se si gioca

bene, a parità di valori tecnici si vince? Vogliamo metterci in testa che il pubblico ha voglia di divertirsi e non di vedere delle sfide che assomigliano alle lotte dei gladiatori di duemila anni

fa? A tratti mi è sembrato di assistere a una partita degli anni Sessanta“.

“Magari questa vittoria può dare ai nerazzurri quelle energie necessarie per giocarsi al maglio lo sprint finale, ma io continuo a pensare che il miglior carburante sia sempre il gioco. Basta dire sempre: conta solo vincere. No: conta giocare bene e, come conseguenza, c’è la vittoria”.

“Direi che la Juventus è fuori dalla corsa scudetto. Hanno subito una bruttissima sconfitta in

Champions League contro il Villarreal e quelle sono batoste che ci si porta dietro per un bel

po’ di tempo, anche se magari neanche te ne accorgi. I risultati negativi lavorano nella mente

dei giocatori e rischiano di logorarla”.

Infine, due parole su Napoli, terza concorrente per lo scudetto: “Ha disputato una grandissima

partita a Bergamo contro l’Atalanta. Mi ha impressionato per il ritmo, cosa che ad esempio non

ho visto in Juve-Inter, per le idee e per le prove di due elementi in particolare: Lobotka e il giovane

Zanoli. Entrambi da applausi. Il Napoli ha giocato come una squadra, ora deve dimostrare di

avere sempre questa qualità che è fondamentale nella lotta per lo scudetto. Questo finale di stagione sarà uno sprint lunghissimo e molto incerto, e mi auguro che l’incertezza sia direttamente proporzionale alla bellezza delle partite“.