Pioli: “Il Milan non è presuntuoso! Creiamo tanto, abbiamo commesso un solo errore”

Nel post partita di Milan-Bologna, a Sky Sport è intervenuto Stefano Pioli:

SU PARTITA – “Non siamo riusciti a trovare il guizzo, la giocata, la sponda giusta per fare gol. La squadra ha fatto la partita, che è stata nervosa, fisica. Abbiamo giocato con intensità, ma con la palla coi è mancato appunto il guizzo”

SU FRENO MENTALE – “Non c’è nessun freno, la partita della squadra è stata giusta, ma siamo mancati nei venti metri finali. Costruiamo tanto ma segniamo poco. Non siamo stati presuntuosi, eravamo carichi ma serviva solo più lucidità”

SU CAMPIONATO – “Mi aspetto queste difficoltà. Non ci nascondiamo dicendo che doveva essere un weekend favorevole a noi, ma questo non è successo. Ora ci prepareremo al meglio per le prossime giornate, ci sarà da lottare fino alla fine. La squadra lo merita”

SU OCCASIONE MANCATA – “Noi giochiamo sempre per vincere. Oggi i tifosi sono stati fantastici e ci hanno supportato dal primo all’ultimo minuto, anche dopo, ma è chiaro che è un’occasione sprecata”

SU BRAHIM – “Si è inserito molto, ci ha dato tante soluzioni ma non siamo stati lucidi. Sulla voglia di vincere non ho niente da rimproverare ai giocatori”

SU PROSSIME PARTITE – “Io penso che il Bologna abbia fatto una buona partita, nel primo tempo siamo mancati nel cercare situazioni di ribaltamento di fronte. Le partite son tutte complicate e io sto già pensando al Torino, che ha fermato la Juve e l’Inter. CI prepareremo al meglio”

Il tecnico rossonero è poi intervenuto anche ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

SULL’OCCASIONE PERSA:

“Ci è mancato il gol. La squadra ha fatto di tutto per fare la partita, purtroppo però non siamo stati bravi negli ultimi 20 metri”.

SULLA PRESSIONE DEL PUBBLICO:

“Devo dire che i ragazzi hanno preparto bene la partita e sono stati bravi ad interpretarla come dovevano. Negli ultimi minuti abbiamo avuto troppa frenesia ma non per la tanta pressione del pubblico che, invece, ci ha supportato anche dopo il match”.

SUL CLIMA NELLO SPOGLIATOIO:

“I ragazzi ovviamente sono delusi per il risultato, ma da domani mattina si inizia a preparare la prossima gara, molto complicata, contro il Torino”.

SU CHI VINCERÀ IL CAMPIONATO:

“Ho detto sin dall’inizio della stagione che sarebbe stato un campionato molto equilibrato. Credo che ora siano rimaste 3 squadre in corsa e non più 4”.

Alessio Dambra