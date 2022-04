Tegola Milan, out un titolarissimo contro la Lazio: l’annuncio di Pioli

Il Milan è atteso dalla delicata trasferta in casa della Lazio, gara importantissima per il campionato dei rossoneri, che devono ripartire dopo la brutta sconfitta rimediata nel Derby.

Durante la conferenza stampa, Stefano Pioli, ha annunciato il forfait di un giocatore chiave per i rossoneri: Ismael Bennacer.

Foto: Getty Pioli Lazio Milan Bennacer

LE DICHIARAZIONI

“Ismael è un giocatore in grande crescita. Credo che abbia ancora dei margini di miglioramento in entrambe le fasi di gioco. Sta lavorando tanto. L’unica notizia negativa della settimana è che Bennacer non sarà disponibile per la Lazio, perché nel derby ha rimediato una distorsione alla caviglia“.