Pioli: “È la prima volta che ci succede e bisogna fare un grande sforzo! Vogliamo farlo fino all’ultima giornata”

Al termine del match contro il Genoa, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha commentato la vittoria vittoria della sua squadra ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

PRESTAZIONE – “Avevamo un obiettivo chiaro, che era quello di tornare alla vittoria, e non siamo stati minimamente distratti dal risultato dell’Inter. Siamo soddisfatti perché abbiamo fatto una prestazione giusta, rischiando anche molto poco“.

CLEAN SHEET – “La squadra sta lavorando tanto, anche perché io chiedo tanto ai miei giocatori senza palla. Lo stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così, perché la tensione sale sempre di più. Le aspettative sono alte grazie alle nostre prestazioni, ma questa pressione deve essere sempre convertita in energia positiva“.

CALENDARIO – “Saranno partite difficili, ma lo sono tutte a questo punto della stagione. Abbiamo perso tanti punti con chi sta nella parte destra della classifica, ma anche le altre. Dipende tutto da noi; se giochiamo ai nostri livelli possiamo vincere contro chiunque, anche se contro la Lazio ovviamente sarà molto difficile. In sostanza, non credo che il calendario influirà sulla lotta Scudetto”.

DERBY DI COPPA ITALIA – Sarà una partita importantissima che alimenterà la grande rivalità sportiva che c’è tra di noi. L’esito non inciderà sull’andamento del campionato, ma l’unica cosa certa è che siamo arrivati qui e vogliamo la finale. Ci faremo trovare pronti per guadagnare la finale”.

In conferenza stampa, il tecnico si è soffermato sulle condizioni di Calabria e Krunic: “Calabria ha avuto una sindrome influenzale, sentiva un po’ di vomito. Ha provato, ma non ce l’ha fatta, ma spero di averlo martedì. Krunic è intelligente e affidabile e può essere utilizzato in ogni posto”.