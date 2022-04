Pioli può sorridere: due recuperi importanti in vista di Milan-Genoa

Pioli può sorridere, infatti il tecnico nativo di Parma recupera due pedine importanti in vista del match contro il Genoa.

Secondo il Corriere della Sera i giocatori che rientrano dagli acciacchi fisici sono Bennacer e Rebic.

I due sono rimasti ai box durante la gara contro il Torino per noie muscolari, adesso però sono regolarmente arruolabili per la sfida di venerdì in scena a San Siro.

Milan Rebic Pioli

Nonostante l’ennesimo infortunio di Zlatan Ibrahimovic, arrivano ugualmente buone notizie per Stefano Pioli che recupera due pedine fondamentali per il rush finale scudetto.

Pietro Inferrera