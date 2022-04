Pioli: “Sappiamo cosa fare per vincere. Cessione del club? Non ci saranno distrazioni”

Alla vigilia del match contro l’Inter, valido per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, Stefano Pioli ha parlato in conferenze stampa.

Sarà una partita importantissima, considerando anche il duello tra le due squadre in campionato.

Stefano Pioli Conferenza

Le parole di Stefano Pioli

Sulla gara di domani: “Noi puntiamo tutto sul gioco di squadra, più sei unito e più hai chance di vincere le partite. Ieri è stato un bel pranzo tutti insieme, anche con le famiglie. E’ stata una giornata positiva, anche se poi quello che conta è il match di domani“.

Sulla condizione della squadra: “Calabria e Romagnoli vedremo oggi. Calabria ieri ha avuto qualche difficoltà, ma oggi si dovrebbe allenare. Romagnoli non si è ancora allenato con la squadra, oggi vedremo. Gabbia ha avuto solo un affaticamento: sta bene“.

Sulla pressione: “Dobbiamo vincere tutte le partite se vogliamo lottare fino alla fine. Vedo una squadra molto concentrata e molto motivata“.

Se la gara di domani può condizionare anche la corsa in campionato: “No, per me no. A prescindere dal risultato di domani, che è comunque importante visto che ti potrebbe portare in finale, il percorso in campionato è un’altra cosa. Indipendentemente da come andrà, in campionato dovremo cercare di vincerle tutte le lottare fino alla fine“.

Sul possibile cambio di proprietà: “Non ne abbiamo parlato. Il club ci è sempre vicino, ci sostiene sempre. Il presente del Milan è solido, il futuro potrà essere anche migliore“.

Sulle gare contro l’Inter: “Tutte le esperienze passate ci hanno permesso di diventare una squadra migliore. Contro l’Inter sono state tutte partite difficili, domani saranno i dettagli a fare la differenza“.

Come sarà la sfida di domani: “Dovremo leggerla bene, ci saranno momenti in cui accelerare e altri in cui rallentare. L’Inter, in campo aperto, può essere pericolosa. Dovremo gestire al meglio il pallone“.

Sulla squadra: “La fiamma è accesa, ma è sotto controllo; vedo i giocatori giustamente molto concentrati, attenti e motivati nel confermare ciò che di positivo stiamo facendo“.

Se sarà diverso rispetto all’andata: “Inutile pensarci. All’andata abbiamo fatto uno dei migliori derby, ma domani le cose saranno diverse“.

Su Rebic: “Ogni giocatore deve pensare di poter essere decisivo in questo finale di stagione. Rebic ha le qualità per essere decisivo e sta bene. Lui e altri giocatori possono essere decisivi“.

Se il Milan guarda all’Inter come punto di riferimento: “Il punto di riferimento dobbiamo essere noi stessi. Dobbiamo fare meglio dell’anno scorso. Se arriveremo in finale vorrebbe già dire aver fatto meglio. Dobbiamo superare noi stessi“.

Sul non prendere gol: “Non prendere gol è importante. Mi sorprende un po’ perchè siamo una squadra che ha un gioco offensivo che ogni tanto rischia un po’. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento, soprattutto domani sera servirà grande concentrazione e attenzione“.

Domani ci sarà ancora la regola del gol in trasferta: “Il nostro atteggiamento e il nostro modo di giocare contro l’Inter è sempre stato piuttosto simile. L’Inter è difficile da affrontare, ha posizioni che ci costringeranno a correre tanto. Noi abbiamo la nostra strategia, servirà qualità con e senza palla tra i piedi“.

Chi giocherà da trequartista: “Contro l’Inter è importante schermare Brozovic, per questo è più probabile che giocherà uno tra Krunic e Kessie che Diaz“.

Sulla sinistra: “Isolare Leao contro un difensore centrale possa essere un’arma a nostro vantaggio. Theo può andare anche dentro, sta lavorando benissimo in fase difensiva. Deve stare attento a perdere meno il pallone quando lo porta centralmente“.

Sul percorso fin qui realizzato: “Quello che abbiamo fatto fino ad oggi non conta niente. Conta solo quello che riusciamo a fare sino a fine campionato“.

Se si deve riempire meglio l’area: “Contro il Genoa abbiamo fatto meglio, ma la cosa fondamentale non è solo quanti giocatori ci sono in area, ma anche la velocità delle giocate. Se siamo lenti, diventa tutto più complicato. Puù sei veloce e più sei imprevedibili“.

Su Krunic: “E’ una grande fortuna. Oltre a Rade, ho tanti giocatori intelligenti. Se uno sta sempre attento in allenamento, sa cosa fare in tutti i ruoli. Krunic è molto utile, anche domani“.

Se Saelemaekers farà il terzino destro: “Saelemaekers ha giocato in passato da terzino, mai con noi. Non credo dall’inizio, ma a partita in corso potrebbe essere un’idea“.

Serve più essere imprevedibili o solidi? “Entrambe le cose“.