Il bivio Pobega: Milan, prendi o lasci?

Domenica sera Tommaso Pobega ritroverà il Milan da avversario, con la maglia del Torino. Il classe 1999 è al suo secondo anno di Serie A, e in questa stagione ha trovato la via del gol ben quattro volte. Il Milan, proprietario del cartellino, lo ha ceduto con la formula del prestito secco ai granata, con la speranza che possa crescere e maturare ancora di più di quanto avesse fatto con Pordenone e Spezia.

Pobega Milan Torino

Il Milan, la prossima stagione, è consapevole che perderà Kessie, con destinazione Barcellona. Allo stesso tempo, dalle parti di Milanello arriverà Adli, centrocampista lasciato in prestito un anno al Bordeaux. Una tema da tenere in considerazione, a livello di programmazione, è la questione delle liste: i rossoneri hanno bisogno di italiani e di giocatori cresciuti nel vivaio. E Pobega, sotto questo punto di vista, è oro colato per il club.

D’altro canto, nel reparto di centrocampo la concorrenza è alta. Il giovane potrebbe così trovare poco spazio, soprattutto se dovesse arrivare un altro centrocampista, con Renato Sanches in cima alla lista. Da qui l’idea di mandarlo un altro anno in prestito o di cederlo definitivamente per fare un’importante plusvalenza.

La stagione 2021-2022 non è ancora terminata. Tuttavia il Milan comincia a guardare alla prossima, con l’obiettivo di sbagliare il meno possibile.

Francesco Scanu