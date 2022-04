Probabile formazione Milan-Genoa: un ritorno importante a centrocampo

Mancano ormai meno di 24 ore al fischio d’inizio di Milan-Genoa. I rossoneri, reduci da due pareggi consecutivi in campionato (entrambi per 0-0), devono ritrovare il gol e la vittoria per alimentare il sogno scudetto.

Per farlo, Pioli si affiderà ai migliori uomini a sua disposizione e ad un San Siro infuocato: sono già stati venduti oltre 65mila biglietti, ed il numero è destinato a crescere ulteriormente fino a domani sera.

La probabile formazione del Milan

Arrivano due buone notizie dall’infermeria rossonera: Bennacer e Rebic sono entrambi recuperati e ci saranno contro il Genoa. L’algerino è destinato a tornare immediatamente titolare accanto a Tonali in mediana, con Kessié confermato trequartista.

Bennacer Milan

Nessun dubbio in difesa, che sta offrendo eccellenti prove di solidità partita dopo partita (sono 6 i clean sheets consecutivi): la linea sarà formata da Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez.

Saelemaekers dovrebbe partire ancora dal 1′ a destra. Confermati anche Leao e Giroud in attacco. Di seguito, il probabile undici del Milan:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud.