Radu sicuro: “Lazio-Milan vale l’Europa”

Manca sempre meno all’inizio di Lazio-Milan, una partita che potrebbe essere decisiva per entrambe le squadre: i rossoneri non vogliono mollare il sogno scudetto, mentre la squadra di Sarri continua ad inseguire l’Europa.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, il difensore biancoceleste Stefan Radu è intervenuto così ai microfoni di Dazn:

Radu Lazio Milan

“Questa partita vale l’Europa per noi: vincendo oggi ci porteremmo sulla strada giusta per l’Europa. Senza tifosi sulle spalle non sarà facile ma sappiamo che la Curva ci darà comunque sostegno“.