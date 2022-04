Rebic e non solo, futuro incerto al Milan per quattro giocatori: I nomi

Al termine della stagione, Maldini e Massara faranno alcune valutazioni sul futuro di diversi giocatori, ognuno dei quali legato a un motivo diverso. A riportarlo è Tuttosport.

Messias Saelemaekers Rebic

I calciatori in questione sono i trequartisti. Nello specifico: Ante Rebic, Junior Messias, Alexis Saelemaekers e Brahim Diaz. Andando in ordine, per il croato – il quale fino a tempo fa erano ritenuto intoccabile – sarà analizzata la sua fragilità fisica che, in questa stagione, gli ha fatto saltare 15 partite.

Per Messias c’è la questione riscatto a 5.2 milioni dal Crotone, ritenuti eccessivi dal Milan per un over 30, vista anche la scommessa non paga rivelatasi. Il belga Saelemaekers ha avuto uno stop alla sua crescita, che gli ha fatto perdere il posto da titolare con il brasiliano.

Infine c’è la questione Brahim Diaz. Dopo il Covid il numero 10 del Milan non ha mai ritrovato quella brillantezza che lo ha caratterizzato all’inizio della stagione. Lo spagnolo è legato al Milan ancora per un anno ma, visti gli ottimi rapporti con il Real Madrid, il suo futuro sarà ridiscusso in estate, complice anche il nome di Asensio che sta circolando da diversi giorni.