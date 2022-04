Rebic, la decisione del Milan sul suo futuro!

Il finale di stagione si avvicina e il Milan spera di avere il meglio da tutti i suoi giocatori, per puntare a quel sogno Scudetto e all’obiettivo Coppa Italia. In particolare, tra questi giocatori c’è Rebic che, dopo un buon inizio, ha perso condizione e il posto da titolare, a beneficio di Leao.

Rebic Milan Futuro

Il croato ha buone possibilità di partire dal primo minuto contro il Bologna, match in programma di lunedì sera. Inoltre, stando a quanto riportato da Calciomercato.com, a fine stagione è previsto un incontro tra il suo procuratore Fali Ramadani e il duo Maldini-Massara, per capire il futuro dell’attaccante rossonero. Tra le opzioni, non è da escludere un addio in estate.

Francesco Scanu