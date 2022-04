Futuro incerto per Rebic: il Milan decide a fine stagione!

Il finale di stagione, tra campionato e Coppa Italia, sarà importante anche per il futuro del Milan. La dirigenza rossonera dovrà valutare anche in ottica cessioni e da giorni tra i partenti c’è anche il nome di Ante Rebic.

Rebic Milan Futuro

Il croato quest’anno è stato caratterizzato dagli infortuni, che gli hanno fatto perdere una grossa parte della stagione e il posto da titolare, preso da Rafael Leao. Come riporta Calciomercato.com, in questi ultimi 40 giorni di stagione, per Rebic, se non dovesse migliorare a livello di prestazioni e in fase realizzativa, potrebbe davvero essere presa in considerazione la cessione.

Francesco Scanu