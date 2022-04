Ricci: “Ho scelto immediatamente di venire al Torino, Juric mi chiede una cosa”

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Milan, il centrocampista del Torino Samuele Ricci ha commentato la sua prestazione e ha parlato del suo rapporto con il tecnico Ivan Juric. Queste le sue dichiarazioni:

“Io cerco di fare al meglio quello che mi chiede il mister in partita e soprattutto in allenamento, perchè è lì che si migliora in gran parte. Cosa mi chiede Juric? Di migliorare nella fase di non possesso, di non perdere l’uomo perchè sono abituato a giocare sulle linee di passaggio e questo a volte mi porta a perdere l’uomo, ma sto cercando di crescere anche da questo punto di vista. Faccio del mio meglio giorno dopo giorno“.

Il giovane talento granata si è poi soffermato sulla scelta di vestire la maglia del Torino a gennaio: “Non ho mai avuto dubbi, ho scelto immediatamente il Torino. Fin da subito l’ho presa in considerazione perchè lo vedevo come una possibilità di mettersi alla prova, che è fondamentale nella nostra carriera per crescere. Venendo qui penso di completarmi, di completare le lacune che ho come giocatore“.

SANTO ROMEO